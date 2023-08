Tensostruttura riparata, riapre il mercato di piazza Regina Margherita a Civitavecchia • Terzo Binario News

Riapre a tempo di record piazza Regina Margherita.

L’intervento urgente al sostegno colpito venerdì scorso da un mezzo è terminato e già dalla giornata di oggi si torna alla normalità.

Come spiega il Vicesindaco Manuel Magliani, “a seguito dei fatti di venerdì sera, sabato mattina l’Amministrazione ha provveduto a far intervenire una ditta specializzata che ha ripristinato lo stato dei luoghi e ha riparato il danno causato accidentalmente a un sostegno della tensostruttura.

Nella giornata odierna gli uffici hanno poi prodotto una relazione nella quale viene indicata, all’esito dell’intervento svolto, la possibilità di riaprire l’area oggetto del sinistro al passaggio veicolare e pedonale.

Ho pertanto provveduto alla revoca dell’ordinanza, non sussistendone più i presupposti ed essendo stato rimosso il pericolo. Ritengo sia stato effettuato in tempi brevissimi, considerando il particolare periodo dell’anno nonché il fatto che l’incidente si sia verificato nel fine settimana: un ottimo risultato che consente alla cittadinanza, agli operatori e agli utenti di poter usufruire in sicurezza dell’area in questione.

Un particolare ringraziamento alla ditta Sportiello, agli uffici, alla Polizia locale e a tutti coloro che hanno collaborato al fine di risolvere la questione in maniera rapida ed efficace, sgomberando il campo rispetto a ipotesi di tempi lunghi”, conclude il Vicesindaco.