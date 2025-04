Maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione: arrestato un 66enne di Fiumicino • Terzo Binario News

Manette dei Carabinieri anche per una donna condannata per rapina, furto ed evasione; denunciati due minorenni bosniaci trovati con tirapugni e la replica di una pistola

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi preventivi di controllo del territorio nella Capitale, ed in particolare nel X Municipio, e nel vicino Comune di Fiumicino (loc. di Fregene e Maccarese), i servizi effettuati nelle aree di maggiore afflusso di pellegrini e di turisti, in occasione degli eventi giubilari capitolini e dei fenomeni della “movida” sul litorale romano, i Carabinieri della Compagnia di Roma – Ostia hanno rintracciato e arrestato due persone, sottoposte ad ordinanza di esecuzione per la carcerazione e denunciato alla Procura della Repubblica ben 17 persone, di cui 3, per guida senza patente o con patente revocata, 4 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, 5 persone per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, una per ricettazione, una per resistenza a pubblico ufficiale, 2 per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per detenzione abusiva di munizionamento.

In arresto è finito un uomo, italiano di 66 anni, di Fiumicino, che deve scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione, ed una donna italiana di 28, che deve scontare invece una pena di 8 anni e 7 mesi di reclusione, per i reati di rapina, furto ed evasione. Entrambi sono stati accompagnati rispettivamente presso le case circondariali di Civitavecchia e Roma Rebibbia.

Due minorenni di 15 e 17 anni, di origini bosniache, a seguito di un controllo d’iniziativa, sono stati denunciati, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto sono trovati in possesso, nei pressi della fermata della stazione ferroviaria, Fiera Roma, di una replica di pistola beretta cal. 9, con 20 colpi a salve e un coltello a scatto, oltre a un tirapugni, che sono stati sequestrati. I controlli hanno permesso poi ai Carabinieri di identificare e denunciare per detenzione ai fini di spaccio, 4 persone di 18, 20 e 22 anni, controllati d’iniziativa e trovati in possesso complessivamente di 6 g circa di cocaina, ulteriori 10 g circa di hashish, 2 g circa di marijuana e 1 g circa di ketamina, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura.

Inoltre 8 persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti ad uso personale. Sequestrate amministrativamente circa 9 g di hashish.

Sono stati sottoposti a controllo speditivo con precursore “alcool test” oltre 550 conduttori di veicoli e a 3 di loro, i militari hanno ritirato le relative patenti di guida, a due conducenti poiché trovati postivi al test dell’etilometro e quindi denunciati anche per guida in stato di ebrezza. Il totale delle multe è di circa 1.100 euro.

L’attività ha permesso anche di sottoporre a controllo amministrativo, unitamente a personale della Polizia locale di Fiumicino- uno stabilimento balneare, luogo di svolgimento di un evento danzante organizzato e pubblicizzato su varie piattaforme social.

Complessivamente i militari hanno identificato oltre 340 persone e controllato 90 tra autoveicoli e motoveicoli.