Maltempo, raffiche di vento e interventi dei pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

Tanti i fronti su cui oggi sono stati impegnati i Vigili del fuoco di Civitavecchia, per la messa in sicurezza delle numerose zone interessate dalle forti raffiche di vento.

Questo pomeriggio in ausilio agli uomini della Bonifazi è intervenuta anche una squadra da Roma.

Le numerose richieste di aiuto hanno riguardato alberi caduti su cavi dell’alta tensione in zona Casaletto Rosso, tegole divelte in zona Marangone, e grondaie pericolanti all’incrocio tra via Palmiro Togliatti e via Baccelli.