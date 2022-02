La Futsal Civitavecchia corsaro contro il Valenta: 5-2 e seconda piazza consolidata - Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia consolida la seconda piazza. Ieri pomeriggio i nerazzurri sono andati a Ottavia dove hanno sconfitto per 5-2 il Valentia, salendo così a 39 punti.

Si è disputata la quarta di giornata di ritorno che presentava diverse insidie ma grazie a un ottimo secondo tempo la corsa continua spedita sebbene dietro Atletico Grande Impero, La Pisana e Torrino siano rimaste rispettivamente a -5, -6 e -7 punti.

La partenza è stata equilibrata anche se a metà della prima frazione a rompere l’equilibrio è capitan Damiano Leone che con un diagonale secco fredda il portiere del Valentia. I romani però non ci stanno e poco dopo pareggiano.

Ancora Leone è incontenibile al punto che rubata la palla al centrale difensivo romano va dritto a segnare poco prima della fine del parziale. Alla ripresa del gioco il secondo pari del quintetto di Ottavia ma è in questa fase che i civitavecchiesi scavano il solco che si rivela incolmabile. Rete del 3-2 di Matteo Tiberi (all’esordio stagionale) a conclusione di uno scambio e poi c’è gloria per il portiere Danilo Boriello che approfittando del dirimpettaio, salito per attaccare con i compagni, che segna dalla sua area. Il gol del 5-2 definitivo porta la firma di Tiziano Moretti. «Loro hanno giocato lunghi tratti della partita con il portiere avanzato – commenta Simone Tangini – il che non capita spesso, pertanto siamo stati costretti ad adattarci ma ci siamo riusciti bene. Sono contento di come la squadra abbia giocato, siamo in un buon periodo e si vede, nonostante le assenze. Anzi, il ritorno di Matteo Tiberi ha dato bel contributo sul piano della fantasia».