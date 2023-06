Maltempo a Roma : problemi di alimentazione sulla metro A • Terzo Binario News

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Capitale ieri, 13 giugno, ha creato alcune criticità al servizio metropolitano intorno alle 18,30. La linea A della metro, in particolare, è al momento interrotta per intervento delle protezioni elettriche in più punti. I tecnici Atac sono già sul posto.

Al contempo si sono verificate diverse infiltrazioni d’acqua su metro A e C. Sulla metro C, in particolare, l’acqua piovana ha provocato il distacco parziale di un pannello alla stazione Malatesta. Non ci sono state conseguenze per le persone. L’area è stata subito messa in sicurezza.

Il servizio sulla linea A della metropolitana sta tornando regolare. I tecnici ATAC sono intervenuti sulle protezioni elettriche la cui apertura aveva determinato l’interruzione della linea.

Il servizio sulla linea A della metropolitana è cominciato a tornare regolare verso le 19.