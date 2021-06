Maltempo a Cerveteri: un albero caduti, gli interventi della ProCiv - Terzo Binario News

“In questi minuti si è abbattuto un forte temporale su Cerveteri. Fortunatamente, eccetto un albero caduto, dopo un primo sopralluogo non si sono verificati danni importanti a persone e a cose”. Così ha detto il sindaco, Alessio Pascucci.

“Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è impegnato in tutto il territorio con 2 mezzi pickup e un 4×4. La situazione è sotto controllo, ma vi prego di essere prudenti e di spostarvi in automobile soltanto se strettamente necessario. Per ogni segnalazione, il PMA di Protezione Civile risponde al numero: 0692959918”.