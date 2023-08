In questi minuti su Cerveteri si sta abbattendo vento forte e pioggia.

Maltempo che non risparmia nemmeno i bagnanti.

Sabbia che si alza, vento insopportabile e pioggia. Il fuggi fuggi generale è immediato, con i bagnanti che in fretta e furia hanno raccolto asciugamani e sdraio per fare immediatamente rientro in macchina.

Non sono però segnalate emergenze o danni ai bagnanti