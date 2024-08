Malore alle terme: anziano si accascia e muore all'ingresso della piscina • Terzo Binario News

La vittima è un 86enne: sul posto i carabinieri, disposta l’autopsia

Ha avuto un malore all’ingresso della piscina delle terme Acque Albule. Per un uomo di 86 anni non c’è stato nulla da fare: è morto in mattinata.

L’episodio è avvenuto a Tivoli Terme. Testimoni sul posto hanno riferito di aver notato l’anziano accasciarsi all’improvviso dove l’acqua era molto bassa. È stato immediato il tentativo di salvataggio e rianimazione, purtroppo senza esito. Sul posto il sopralluogo e i rilievi dei carabinieri della Stazione locale. Il pm di turno della Procura di Tivoli ha disposto esame autoptico. Secondo quanto appreso, pare che l’uomo soffrisse di varie patologie.