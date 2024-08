Incidente sul lavoro: operaio cade da un’altezza di 7 metri, è in pericolo di vita • Terzo Binario News

Incidente sul lavoro a Pomezia. Un operaio, originario dell’Albania, è caduto da un’altezza di quasi 7 metri. Elitrasportato in ospedale, è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto oggi – 29 agosto – alle 10,30 in via delle Albicocche. Il dipendente di un’azienda, per cause da chiarire, è precipitato da una impalcatura, procurandosi vari traumi.

Sul posto il personale medico del 118. L’uomo, in codice rosso, è stato accompagnato con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma. Presenti anche i carabinieri di Pomezia e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro).

