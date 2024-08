Risse e hashish nei bagni: bar chiuso per una settimana, licenza sospesa • Terzo Binario News

Il comitato di quartiere e residenti non ne potevano più degli schiamazzi notturni. Così, lo scorso mese, i poliziotti sono giunti in un bar di via Flaminia. Due volte per la rissa tra clienti, mentre nel corso di un controllo amministrativo nei bagni dell’attività sono stati trovati e sequestrati cinque involucri di hashish, del peso di 15 grammi. L’esercizio commerciale è stato chiuso per una settimana, la licenza è stata sospesa.

Il provvedimento – emesso dal questore di Roma ai sensi dell’ex articolo 100 del Tulps (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) – è stato notificato dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio a un dipendente del bar. Visti i casi menzionati, è stata presa la decisione finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, come previsto dalla normativa, hanno affisso all’ingresso dei locali il cartello con la dicitura “chiuso con provvedimento del questore”.