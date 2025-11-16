Malamovida, discoteca abusiva scoperta da Roma Capitale • Terzo Binario News

Una discoteca in piena attività, senza le previste autorizzazioni, è stata chiusa dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale durante l’azione di vigilanza prevista nelle aree del Centro Storico. Il gestore del locale, privo dei necessari titoli per il pubblico spettacolo, è stato denunciato.

L’attività rientra nei servizi disposti dal Comando Generale della Polizia Locale nelle zone della movida, dal centro alla periferia, tra cui Trastevere, Pigneto, piazza Bologna, San Lorenzo . Nel fine settimana sono state svolte oltre 300 verifiche: un centinaio gli illeciti rilevati, soprattutto per vendita e somministrazione irregolare di alcolici, minimarket aperti oltre l’ orario consentito, violazioni delle norme sulla tutela della salute dei consumatori legate a carenze igienico-sanitarie riscontrate nelle cucine o all’interno delle attività commerciali, segnalate ai competenti uffici ASL.

Su tutto il territorio, inoltre, i caschi bianchi sono stati impegnati in capillari controlli per garantire la sicurezza stradale: oltre 2000 gli illeciti registrati, circa un migliaio le verifiche su eccesso di velocità e sulla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati predisposti mega pattuglioni per controlli mirati sui motoraduni a Ponte Milvio e zone circostanti, peraltro oggetto di diverse segnalazioni, con l’impiego una quarantina di unità tra autopattuglie e motociclisti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico).