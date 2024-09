Malamovida, controlli di Roma Capitale in strada e nei locali • Terzo Binario News

Sono stati 1300 i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale in questo fine settimana: verifiche capillari presso locali pubblici , esercizi commerciali , attività ricettive e su strada, per contrastare condotte irregolari alla guida.

Più di 100 le irregolarità rilevate nel corso delle verifiche amministrative presso i pubblici esercizi e oltre 600 le violazioni al codice della strada. Sotto la lente d’ingrandimento le zone della movida, a partire da Trastevere, San Lorenzo , Ponte Milvio , piazza Bologna , Centro Storico, Pigneto, oltreché diversi quartieri quali Parioli, Marconi , Ostiense, Flaminio, Tiburtino e il territorio di Ostia.

Mirati posti di controllo hanno riguardato alcune aree con criticità legate a rumori molesti e schiamazzi, come piazza Euclide, dove sono state fermate oltre 30 minicar, con una decina di violazioni accertate ed il sequestro di un veicolo per mancanza di copertura assicurativa. Una ventina gli illeciti riscontrati presso le attività ricettive della Capitale, con accertamenti tuttora in corso sul mancato versamento del contributo di soggiorno da parte di alcune strutture del Centro Storico, per un ammontare di evasione pari a circa 300 mila euro.

Lotta serrata alla vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche e ai minimarket trovati aperti oltre l’orario consentito, con una ventina di verbali. Sanzionati anche alcuni gestori di locali a causa di schiamazzi e assembramenti, soprattutto nella zona di Ponte Milvio.

A Prima Porta trovate circa 400 persone in un campo sportivo , intrattenute in un pubblico spettacolo non autorizzato, con tanto di palco e mancanza di agibilità , motivo per cui scattera’ la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Tuttora in corso verifiche per ulteriori irregolarità amministrative.

Denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale anche un uomo italiano di 55 anni , che ha inveito e insultato gli agenti intenti a verbalizzare i motoveicoli e gli autoveicoli in sosta selvaggia in zona Trastevere.

Dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, e un centinaio le violazioni accertate per mancato rispetto dei limiti di velocità.