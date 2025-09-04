Malamovida a Trastevere, tunisino arrestato per scippo a una giovane ucraina • Terzo Binario News

Parapiglia nella notte, tra piazza Trilussa e ponte Sisto per un uomo in fuga tra i tanti giovani che affollano la zona per la movida.
Una ragazza ucraina è stata scippata della collanina da un coetaneo che l’aveva avvicinata con la scusa di chiederle una sigaretta.
Subito dopo la vittima in preda al panico si è messa a urlare attirando l’attenzione dei presenti con il ragazzo che scappava.
L’immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Trastevere, presenti in zona proprio per un servizio preventivo per garantire tranquillità ai fruitori della movida, ha permesso di rintracciare e bloccare il fuggitivo, in via Arenula. Si tratta di un 19enne tunisino che dovrà rispondere di furto con strappo.