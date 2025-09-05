Allumiere, grande successo per "Il cammino inclusivo dell'allume" • Terzo Binario News

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale, in sinergia con “Il cammino dell’allume”

Si è svolta con grande successo, ad Allumiere, la Giornata della Solidarietà e del Cammino Inclusivo, organizzata dall’Associazione “Il Cammino dell’Allume” in collaborazione con il Comune. L’evento ha visto la partecipazione attiva di associazioni e strutture sociali del territorio, infatti la manifestazione è nata qualche anno fa proprio con l’obiettivo di favorire l’aggregazione sociale e di far conoscere, al tempo stesso, le bellezze del territorio. Scenario delle attività è stato il suggestivo Parco Monumentale del Faggeto, dove si sono svolte escursioni e laboratori, unendo natura e solidarietà in un’unica esperienza.

“Abbiamo vissuto una giornata intensa all’insegna del sociale e dell’ambiente” – ha dichiarato la delegata Alessia Brancaleoni, d’accordo con l’assessore ai servizi sociali, Romina Scocco.

La presidente del ”Cammino dell’allume”, Lara Sgamma, ha poi sottolineato l’auspicio che questa iniziativa possa proseguire negli anni, accogliendo sempre più bambini e giovani del comprensorio.



La riuscita della giornata è stata possibile grazie al prezioso contributo della Cooperativa Alfa, del supermercato Meta, della Conad City, della guida Augusto Amici e dell’Antico Forno di La Bianca, che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione dell’iniziativa.

Il sindaco Luigi Landi si è poi complimentato con gli organizzatori per come hanno saputo coniugare solidarietà, inclusione e valorizzazione del territorio, dando un input importante comunità di Allumiere.