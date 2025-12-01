Malamovida, a Ponte Milvio la Polizia chiude un locale • Terzo Binario News

Trattenimenti danzanti oltre l’orario consentito, uscite di sicurezza ostruite e cavi elettrici pendenti: sono solo una parte delle gravi irregolarità riscontrate dalla Polizia di Stato in un locale dello storico quartiere di Roma Nord.

Per il club è scattato il sequestro preventivo all’esito di un controllo degli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, che hanno documentato una situazione ritenuta “a rischio immediato” per gli avventori ed il personale.

Secondo quanto accertato dagli agenti, il locale, a dispetto dell’autorizzazione concessagli, offriva serate cult fino a tarda notte.

All’interno, gli agenti hanno trovato uscite di sicurezza trasformate in punti di accumulo, tra transenne, sgabelli, fusti di birra, bombole di ossigeno, secchioni con tovaglie sporche, scale in ferro e perfino un pianoforte che bloccava l’accesso al terrazzo. Lo stato della situazione, in caso di emergenza, avrebbe reso possibile ogni via di evacuazione.

Le verifiche dei poliziotti hanno evidenziato anche gravi carenze nella prevenzione incendi: estintori insufficienti e con revisione scaduta, idranti privi di vetro, porte tagliafuoco senza manutenzione, quadri elettrici scoperti e cavi pendenti in più aree del locale. Nell’area della somministrazione, inoltre, il pavimento era dissestato e potenzialmente pericoloso.

La situazione più delicata è emersa nella zona servizi ed in cucina, trovata in stato igienico precario e con accumuli di materiali che ostruivano ulteriormente le vie di fuga del personale.

A completare il quadro, anche l’ingresso non risultava conforme, privo della pedana mobile obbligatoria.

La combinazione delle violazioni — tra sicurezza antincendio, igiene, gestione degli spazi e rispetto delle autorizzazioni — ha determinato l’immediato sequestro del locale da parte della Polizia di Stato, che ha apposto i sigilli.

La Procura della Repubblica di Roma ha convalidato il provvedimento, confermando la gravità del quadro emerso.

I controlli sulla movida proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai locali ad alta affluenza e agli standard di sicurezza per la clientela.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino ad un accertamento definivo con sentenza irrevocabile di condanna.