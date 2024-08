Malamovida a Civitavecchia, fermato con un tasso alcolemico 5 volte oltre il consentito • Terzo Binario News

Controlli dei Carabinieri nel fine settimana, oltre 3mila i test effettuati

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio, nelle aree di maggiore afflusso di persone, nelle località del litorale romano, con particolare attenzione per il Comune di Civitavecchia, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, dei fenomeni delittuosi di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e legati alla “malamovida”.

Il bilancio dell’attività, focalizzate in particolare a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza, eseguita mediante l’effettuazione di veri e propri posti di blocco in aree a elevata circolazione stradale, è stato di oltre 3.000 persone sottoposte a controllo speditivo con precursore “alcool test”, circa 200 persone identificate e oltre 100 veicoli controllati. Nelle maglie degli approfonditi controlli sono caduti vari automobilisti sorpresi con tasso alcolemico proibito: in particolare, un soggetto incensurato residente a Civitavecchia è stato sorpreso alla guida di un’automobile con un tasso alcolemico di oltre il quintuplo di quanto consentito dalla Legge.

Nella circostanza, sono state elevate sanzioni al codice della strada per oltre 4.000 euro, ritirate 7 patenti di guida e posti sotto sequestro, per varie ragioni, 3 veicoli.

Gli stessi controlli hanno poi consentito di identificare e denunciare un noto pregiudicato civitavecchiese il quale è stato sorpreso alla guida di un motociclo privo di assicurazione, revisione periodica e targa, nonché patente di guida poiché revocatagli: per tale ultima ragione, vista la recidiva, è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Sul piano della lotta al consumo di sostanze stupefacenti, nel solo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno complessivamente segnalato alla Prefettura – U.T.G. di Roma una decina di persone, quali assuntori, colti in possesso di narcotici per uso personale.

Analoghi controlli proseguiranno fino alla fine dell’estate, onde consentire a residenti e vacanzieri di trascorrere i propri periodi di riposo e svago all’insegna della sicurezza e della serenità.