Incendio alla scuola di equitazione Tevere Time di Fiumicino, balle di fieno in fiamme • Terzo Binario News

Sul posto i Vigili del Fuoco con due squadre, tre autobotti e i mezzi di movimento terra dei Gos

Dalle 6:40 circa di questa mattina, due squadre VVF e tre autobotti si stanno alternando per lo spegnimento di sterpaglie e rotoballe di fieno all’interno della scuola di equitazione Tevere Time in Via Col del Rosso presso il Comune di Fiumicino.

Non ci sono persone ferite.

Sul posto anche mezzi di movimento terra dei G.O.S. (Gruppo Operativo Speciale).