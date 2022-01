Mala movida e assembramenti a Roma, un esercente denunciato e tre multati dai Carabinieri - Terzo Binario News

Nella notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno eseguito un servizio di controllo nei quartieri Nomentano, Salario, Trieste e piazza Bologna, volto a contenere e sciogliere assembramenti e a verificare il rispetto delle norme per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché a contrastare fenomeni di degrado e della cosiddetta “mala movida”. Il bilancio delle attività è di tre titolari di esercizi commerciali sanzionati e uno denunciato.

Nei pressi di viale Ippocrate, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar, per un importo di 400 euro, poiché sorpreso a vendere una bevanda alcolica da asporto. Inoltre i militari hanno riscontrato un notevole afflusso di clientela, che assumeva comportamenti arrecanti disturbo alla quiete pubblica.

In zona piazza Bologna, i Carabinieri hanno accertato che il personale di un bar avevano venduto una bibita alcolica da asporto ad un minorenne, nonché la mancanza di distanziamento tra i numerosi clienti presenti. Per il titolare, i militari hanno fatto scattare la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni e la multa di 400 euro.

In zona piazza Fiume, i Carabinieri hanno fatto scattare la chiusura per 2 giorni ad un’enoteca, per il mancato distanziamento interpersonale dei clienti presenti la sanzione di 400 euro.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Stazione Roma Nomentana hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’ex art 321 c.p.p., nei confronti del titolare di un bar. Il provvedimento è scaturito dalle numerose verifiche eseguite dai Carabinieri, anche con l’ausilio del personale tecnico dell’ A.R.P.A. Lazio, che hanno riscontrato lo sforamento dei limiti dei decibel consentito dalla legge.

I Carabinieri hanno sanzionato 14 giovani, tutti sorpresi a consumare bevande alcoliche in strada, mentre per altri 22 soggetti sono stati sanzionati perché trovati in assembramento. Infine, due studenti sono stati segnalati dai Carabinieri per uso di stupefacenti.