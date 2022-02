Mala movida, Carabinieri al lavoro nel centro di Roma - Terzo Binario News

Questa notte, sono proseguiti i servizi di controllo nei quartieri della movida da parte dei Carabinieri di Roma, con la collaborazione dei militari specializzati del N.A.S. di Roma, finalizzati, come di consueto, alla prevenzione di eventuali fenomeni di illegalità diffusa e di degrado, alla verifica delle recenti disposizioni impartite con ordinanza dal Sindaco di Roma in tema di “mala-movida” e delle vigenti normative anti-Covid.

Nella zona di Campo dei Fiori, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sorpreso un romano di 30 anni che ha violato il provvedimento del divieto nel Comune di Roma emesso nei suoi confronti il 19 agosto dello scorso anno.

Un cittadino straniero di 23 anni, senza fissa dimora è stato sorpreso mentre si aggirava per le vie del centro e nei suoi confronti pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio Nazionale emesso il 24 luglio dello scorso anno.

Due giovani sono stati invece controllati e trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, detenuta ad uso personale, e per questo motivo sono stati segnalati quali assuntori.

Nell’ambito dei controlli sono state identificate oltre 200 persone, tra cui molti giovani minorenni, e una decina di esercizi commerciali che sono risultati in regola anche con il green pass.

Nei pressi del Pantheon, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno sanzionato i proprietari di due ristoranti. Nel primo caso i militari hanno elevato una sanzione di 2.000 euro, per la mancata attuazione delle procedure H.a.c.c.p., per la mancanza delle schede dei prodotti alimentari nei frigoriferi e per la scarsa pulizia del locale magazzino. Il secondo locale, è stato multato per un importo di 1000 euro poiché, i militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie nel locale deposito e nello spogliatoio del personale.

Nel quartiere Pigneto, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno controllato in totale circa 250 persone ed alcuni esercizi commerciali, all’interno dei quali sono stati chiesti anche il Green Pass ai clienti, senza però elevare nessuna sanzione.

Nel corso del medesimo servizio, i Carabinieri hanno eseguito posti di controllo alla circolazione stradale nei pressi delle vie di deflusso della Movida per scongiurare che giovani ubriachi potessero mettersi alla guida e provocare le cosiddette stragi del sabato sera. Cinque automobilisti trovati positivi all’alcol test sono stati segnalati in Procura.

In totale sono state 23 i verbali elevati per contravvenzioni al Codice della Strada.