Magico Natale a Montalto e Pescia: eventi, spettacoli e tradizioni per tutta la famiglia • Terzo Binario News

Anche quest’anno l’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni ed i comitati locali, ha organizzato una serie di eventi per le festività natalizie. Tanti gli appuntamenti che animeranno le strade di Montalto e Pescia da venerdì 8 dicembre fino al 7 gennaio 2024.

Si parte l’8 dicembre con l’apertura della Casetta di Babbo Natale a cura dell’Ass.ne Musicarte a Pescia Romana mentre a Montalto sono previsti due giorni di festa con “Natale al Viale”: un evento organizzato dal Comitato Quartiere Latino in collaborazione con i commercianti locali in cui il centro del paese sarà animato con musica, laboratori e animazione per bambini.

Sempre l’8 dicembre andrà invece in scena alle 18.00 al teatro Lea Padovani il primo appuntamento con la rassegna a ‘Teatro con mamma e papà’ con lo spettacolo “Bentornato Babbo Natale” della Fondazione Aida: un’appassionante avventura in forma di musical per tutta la famiglia.

Venerdì 15 e sabato 23 dicembre animazione per bambini presso la casetta di Babbo Natale sita in Circonvallazione Vulci a cura delle Pink Ladies; da non perdere anche la Fabbrica di Babbo Natale presso la ex Shell.

Il 16 dicembre a Viale Garibaldi torna la Corsa dei Babbi Natale nata per il divertimento dei bambini che quest’anno apre le porte anche ai più grandi. L’evento sarà arricchito con animazione e una street band che diffonderà la magia del Natale per le vie del paese.

Il 17 dicembre è la volta del presepe vivente itinerante organizzato dall’Arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce e le Parrocchie di Montalto di Castro in collaborazione con la Proloco Montalto di Castro e Pescia Romana. I visitatori come per magia saranno immersi in una suggestiva ambientazione e saranno spettatori di varie scene di vita; verranno offerti assaggi di prodotti locali.

Sabato 1 gennaio il consueto tuffo al mare “Only the Brave” dell’Associazione Fischi di Tramontana che vedrà temerari tuffarsi nelle acque fredde del nostro mare. L’appuntamento è alle 12.30 sull’arenile davanti allo stabilimento il Gabbiano.

Con l’inizio del nuovo anno non può mancare “Natale in Danza”: lo stage intensivo di danza dell’Asd Centro Studio Danza che porterà al teatro Lea Padovani giovani ballerini da tutta Italia. Lo stage si concluderà con il concorso Danza Vulci che vedrà gli allievi al fianco dei grandi professionisti della danza.

Sabato 6 gennaio a Pescia Romana la secondo edizione del presepe vivente “Arrivano i Re Magi” a cura della Proloco di Montalto di Castro e Pescia Romana in collaborazione con l’Arciconfraternita del Gonfalone di Santa Croce.

Doppio appuntamento invece per i bambini che attendo l’arrivo delle Befane: l’Associazione Musicarte vi aspetta il 5 gennaio al Borgo Vecchio di Pescia Romana per “Il richiamo delle befane..” mentre domenica 7 gennaio il Comitato di Quartiere Aricipretura- Campomorto – Case Enel in collaborazione con l’Anp di Montalto di Castro vi aspettano allo Stadio Martelli di Montalto di Castro per l’arrivo delle befane con il lancio di paracadutisti a cui seguiranno tanti intrattenimenti e animazione.

Per tutto il periodo natalizio sarà possibile visitare i Presepi realizzati per le vie del paese dalle tante associazioni e dai comitati con l’intento di rendere ancora più magico questo Natale.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo al numero 0766 870115.