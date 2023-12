Agenti di Roma Capitale arrestano spacciatore alla stazione del treno a Ostia • Terzo Binario News

Nell’ambito dei controlli anti-degrado alla stazione Lido centro, a Ostia, la Polizia di Roma Capitale del X Gruppo Mare e personale della polizia di Stato hanno attivato mirati controlli sulle situazioni di spaccio, in virtù di numerose segnalazioni provenienti dalla cittadinanza.

Ieri gli agenti hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità romena di 24 anni , colto in flagranza con alcuni involucri contenenti oltre 300 dosi di hashish, pronte per essere vendute.

Stamattina il processo con rito direttissimo, nel corso del quale l’Autorità Giudiziaria ne ha convalidato l’arresto.