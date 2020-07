Maccarese, al Museo del Saxofono arrivano le ‘Conversaxioni’ - Terzo Binario News

Due visite guidate speciali notturne tenute dal direttore della struttura Attilio Berni. Sabato primo agosto ‘The Music of Virgilio Fraternali’

Al Museo del Saxofono di Maccarese, a Fiumicino, domenica 2 e domenica 9 agosto arrivano le ‘Conversaxioni’, due notti al museo con una nuova ed originale proposta. Due visite guidate speciali notturne tenute dal direttore della struttura Attilio Berni accompagnato al pianoforte dal maestro Danilo Pierini.

Racconti, aneddoti, musiche suggestive e stupefacenti strumenti che si trasformano in un intrigante concerto-racconto, per unire storia ed edutainment narrando l’idea costitutiva del museo e le più avvincenti metamorfosi del saxofono. Il Museo del Saxofono è del territorio e l’unico museo, nel panorama internazionale, dedicato al più affascinante degli strumenti musicali.

Dal piccolissimo soprillo di 32 centimetri gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal Jazzophone ai grandiosi Conn Artist, dai sax a coulisse ai saxorusofoni, dal tenore Selmer appartenuto a Sonny Rollins all’Ophicleide… Un’esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli trasformazioni del saxofono ed incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buffet, Rampone, Borgani, ecc…seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge fino ad oggi. Questo e molto altro ancora in un autentico spazio della cultura musicale ‘saxy’.

Per l’ultima settimana di programmazione della rassegna dei concerti estivi ‘Fai bei suoni’ sabato primo agosto alle ore 21,30 sarà di scena ‘The Music of Virgilio Fraternali’, un progetto dalle origini lontane, nel tempo e nei luoghi, ispirato al grande compositore e ricercatore ungherese Bela Bartok. ‘The Music of Virgilio Fraternali’ è composto da Alessandro Tomei (sax tenore), Alessandro Fraternali (chitarra), Francesco Lo Giudice (organo Hammond) e Lucrezio De Seta (batteria).

Gli eventi sono organizzati nel pieno rispetto delle norme a riguardo dell’emergenza Covid-19, e l’ingresso è riservato a soli 25 partecipanti.