M5s Trevignano: "Raccolti una bicicletta, copertoni d'auto e sedie di plastica dai volontari di Plastic Free Lazio" - Terzo Binario News

“L’educazione ambientale è di fatto il tema più importante del periodo, ieri un gruppo di volontari di Plastic Free Lazio e Plastic Free Diving, ha popolato la spiaggia di Trevignano Romano raccogliendo parecchi rifiuti tra cui una bicicletta, copertoni delle automobili, sedie di plastica abbandonate, persino una busta usurata dalle intemperie e contenente bottiglie di olio.

L’educazione ambientale risiede in molti aspetti della gestione del territorio, non solo controlli ma anche informazione che significa consapevolezza del cittadino, cura del proprio ambiente e capacità di far capire che ognuno di noi può essere il protagonista di una svolta culturale positiva.

In due parole: visione e obiettivi; educazione come tutela, come economia fiorente, come rispetto e valorizzazione, come spazi da valorizzare per i nostri giovani: il nostro vero capitale umano futuro che merita di ricevere un’eredità reale.

Il M5s di Trevignano Romano si propone infatti di affermare il diritto per ogni singolo residente, a poter condurre una vita fatta di scelte virtuose che vadano nella direzione del rispetto ambientale, in quanto sinonimo di vita salubre. Riteniamo fondamentale che i canali istituzionali, dovendo terminare la fase di digitalizzazione dell’ente, siano fonte di dati dei cambiamenti ambientali in atto per produrre e attuare, strategie gestionali del territorio di volta in volta diverse fino ad una messa in sicurezza in previsione non solo degli eventi calamitosi ma anche del flusso turistico intenso. L’educazione ambientale è anche quella pratica che fa capire come e quanto la produzione dei rifiuti sia diseconomia, come e quanto sia importante applicare una nuova stagione di interventi territoriali mirati anche alla diffusione delle opportunità nelle ristrutturazioni dei nostri edifici.

Ci proponiamo quindi, di dare a Trevignano una nuova primavera attraverso la condivisione con la società civile, di quei principi e valori nella direzione del progresso a misura d’uomo”.

M5s Trevignano