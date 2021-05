M5s Trevignano: diretta con Luisa Di Paola ed Emanuele Perugini - Terzo Binario News

“Prendendo spunto dalle precedenti dirette organizzate dal Movimento 5 Stelle di Trevignano, il 12 maggio si è tenuto un incontro in diretta fra la Prof.ssa Luisa Di Paola e il Dr Emanuele Perugini, Presidente di “Bracciano Smart Lake”, al fine di illustrare lo scopo di questo importante progetto per la promozione dell’innovazione delle imprese presenti sul territorio della Tuscia Romana, che vede il Lago di Bracciano come suo centro d’elezione.

Il territorio del Lago di Bracciano, che comprende i tre comuni – che fanno parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, possiede sia una rete logistica ben strutturata, sebbene da migliorare, sia un largo numero di poli d’eccellenza in diversi campi della ricerca attualmente disconnessi e non sinergici. Il Progetto “Bracciano Smart Lake” tende proprio a creare una rete fra le diverse entità di ricerca, comprendente anche diversi livelli istituzionali, al fine di creare un vero e proprio hub di innovazione e formazione che porti nel territorio competenze, posti di lavoro e sviluppo economico.

Il Movimento appoggia quest’iniziativa che ha dimostrato, e sta dimostrando la fattibilità della realizzazione sul nostro territorio di una sorta di HUB dell’innovazione nel settore ambientale per lo sviluppo di nuovi sistemi di gestione dei servizi. da sperimentare in quella che potrebbe diventare l’embrione di una rete ancora più larga. Per questo motivo stiamo lavorando per individuare e consolidare sinergie fra le istituzioni territoriali, la Città Metropolitana e la Regione al fine di amplificarne la possibile ricaduta positiva”.

M5s Trevignano