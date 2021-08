M5s Ladispoli: "Il nostro giovane sindaco si trastulla con sogni di Caravaggio e moto d’acqua ma tace su profughi e depuratore" - Terzo Binario News

“Il signor sindaco è tornato dalle ferie? Sembrerebbe di no visto che dall’amministrazione non sono giunti segnali di attività in merito alle crisi locali e internazionali degli ultimi giorni.

Partendo dalle notizie di casa, tanti cittadini e villeggianti negli ultimi giorni hanno denunciato sui social l’esplosione di una violenta forma di gastroenterite febbrile. La notizia è sicuramente giunta al palazzaccio del comune perché il delegato a Flavia Servizi ci ha assicurato che i depuratori cittadini funzionano correttamente.

Questo, tuttavia, non è di alcuna rassicurazione sia perché nei fossi Vaccina e Sanguinara sversano scarichi incontrollabili anche da fuori il territorio comunale quindi non intercettati dai nostri efficienti depuratori, sia e soprattutto perché nonostante le rassicurazioni del delegato le persone continuano a contrarre l’ignota infezione. Sarebbe troppo disturbo per il signor sindaco coordinarsi con il servizio di Igiene della ASL per approfondire la situazione sanitaria e tranquillizzare i cittadini o, nell’ipotesi peggiore, emanare un ordinanza di non balneabilità delle spiagge?

Altra situazione attuale, ben più grave e su di cui l’amministrazione non può continuare a latitare è quella determinata dall’arrivo in Italia di centinaia di profughi civili dall’Afghanistan.

Il nostro comune è disponibile a fare la sua piccola parte nell’accoglienza? Vuole il sindaco dare disponibilità ad accogliere anche solo un paio di famiglie di profughi della rovinosa guerra di Afghanistan?

Mentre in molte parti d’Italia amministrazioni di tutte le matrici politiche si sono già proposte per aiutare lo Stato ad accogliere i profughi di guerra il nostro giovane sindaco si trastulla con sogni di Caravaggio e moto d’acqua.

Non è tollerabile che in attesa di ordini dalla segreteria nazionale quest’amministrazione nefasta ancor più che mediocre lasci scivolare la nostra cittadina verso l’ennesimo traguardo di disattenzione ed indifferenza”.

MoVimento 5 Stelle Ladispoli