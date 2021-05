M5s Civitavecchia sull'inceneritore a Tarquinia: "Merito dell'unione del territorio" - Terzo Binario News

“L’inceneritore di A2A a confine tra Civitavecchia e Tarquinia non si farà.

Una volta tanto il nostro territorio, martoriato da decenni di servitù ambientali, può tirare un sospiro di sollievo grazie alla conclusione negativa del procedimento amministrativo autorizzatorio del progetto.

Fondamentale si è rivelato l’emendamento all’ultimo Collegato presentato dal nostro consigliere regionale Devid Porrello, con il gruppo M5S di Civitavecchia ha collaborato insieme al sapiente apporto del nostro ex assessore all’ambiente Alessandro Manuedda.

L’emendamento approvato in regione vietava l’installazione di impianti di incenerimento non previsti espressamente dal piano rifiuti ed evita anche per il futuro che simili progetti possano essere ripresentati, perché verrebbero automaticamente negati.

E’ indubbio che l’unione di tutte le forze politiche e le associazioni ambientaliste che tengono al nostro territorio abbia fatto la differenza, unione di intenti che è necessario mantenere per scongiurare nuove servitù ambientali che incombono drammaticamente sul nostro territorio”.

Gruppo consiliare M5S