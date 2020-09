M5s Civitavecchia sui tir in centro: "Subito un percorso alternativo" - Terzo Binario News

“Abbiamo letto il comunicato della Lega che ha evidentemente notato il passaggio di diversi mezzi pesanti in città ed in particolare su via Terme di Traiano.

A tal proposito come gruppo Movimento 5 Stelle già a maggio scorso, su richiesta di numerosi cittadini evidentemente inascoltati dall’amministrazione, abbiamo protocollato una mozione che impegnasse il Sindaco e la Giunta a trovare un percorso alternativo al passaggio dei mezzi pesanti in città.

A questo punto, vista la sensibilità mostrata dalla Lega sulla stessa tematica chiediamo che l’amministrazione che governa si attivi al più presto, e che sostenga la nostra mozione, magari anticipandone la discussione al prossimo consiglio comunale, per dare risposta ai cittadini che lamentano il problema di sicurezza e inquinamento da mesi”.

Gruppo consiliare M5S