M5s Civitavecchia: "Ancora chiusa la palestra della Cialdi" - Terzo Binario News

“La palestra della scuola Cialdi è chiusa da tanto tempo. L’autodefinita “Giunta del fare” è alle prese con le pratiche burocratiche necessarie per affidare i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio e per consentire a scuola, cittadini ed associazioni che usufruivano di quello spazio di poter tornare a fare sport nella palestra.

E dire che ciò sarà possibile solamente grazie ad un finanziamento di 170.000 euro del Ministero dell’Interno diretto dalla stessa Lamorgese che il partito del sindaco vorrebbe cacciare dal governo.

La perdita di tempo, piuttosto clamorosa, deriva dal fatto che la gara espletata dalla stazione appaltante sia andata deserta. Magari le ditte invitate sono ancora una volta di fuori Civitavecchia (ma in campagna elettorale non avevano detto che avrebbero lavorato le ditte locali?) e non sono disposte a spostarsi per venire a lavorare qui.

Comunichiamo alle famiglie che non ricevono risposte dall’amministrazione che a breve, ci rassicurano dagli uffici, partiranno i lavori.

Non male per la “Giunta del Fare” il ritardo accumulato di “solo” 1 anno: basti pensare allo stadio Fattori, dove l’ingente finanziamento era già stato reperito dalla nostra amministrazione e rimasto ancora nel cassetto dopo 2 anni di drammatica esperienza di centrodestra al governo della città”.

Gruppo Consiliare M5S