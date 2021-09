Futsal Civitavecchia fra triangolare e Santa Severa - Terzo Binario News

Manca sempre meno all’esordio nel campionato di C1 per la Civitavecchia Futsal, che avverrà in trasferta a Tormarancia sabato 26 settembre, e per questo i nerazzurri si stanno preparando a fondo soprattutto attraverso delle amichevoli.

Nel fine settimana all’Ivan Lottatori si è disputato – sono un bel sole estivo – un triangolare che ha visto protagonisti padroni di casa, la Virtus Monterosi e il Casalotti entrambe formazioni di C2. Con due successi, l’hanno spuntata i civitavecchiesi, per la soddisfazione di mister Simone Tangini, che ha potuto vedere all’opera tutti gli effettivi. Nella prima sfida con il Monterosi il risultato è stato di 2-0 con doppietta di Lipparelli.

Trenta minuti di gara a viso aperto e ritmo buono. Nel secondo confronto invece il Casalotti si è chiuso a riccio, cercando di chiudere tutti i varchi. Missione quasi compiuta, se non fosse stato per un lampo di Cerrotta, che ha piazzato la palla sotto la traversa. «Il torneo è andato abbastanza bene – commenta l’allenatore – e naturalmente il fatto di aver vinto non conta alcunché. L’obiettivo era quello di provare quanto sperimentato in allenamento. Non tutto è riuscito ma sono felice per l’impegno che i ragazzi hanno profuso. La rosa tutta la rosa è ampia e affidabile, c’è stato spazio per tutti e certo io non mi lamento».

Mercoledì poi altro confronto e stavolta è stato derby con il Santa Severa. Si è sempre giocato nell’impianto di Borgata Aurelia, con finale di 4-4: per i nerazzurri reti di Nistor, Lipparelli, De Amicis e Notarnicola; Donati, Bihary Gaone e Fantozzi i marcatori santaseverini. «Stavolta c’erano delle assenze ma abbiamo giocato contro una squadra che lotterà per la promozione in C1, è stato un buon test» la conclusione di Tangini con annessi i complimenti per il Santa Severa.

Da par suo anche il tecnico Vincenzo Di Gabriele ha motivi per sorridere: <Abbiamo affrontato un quintetto che sui singoli possiede un potenziale superiore al nostro. Giocando di squadra siamo riusciti a chiudere sul pareggio, un risultato che considero sostanzialmente giusto. Ma per noi il campionato è lontano, c’è tempo per crescere».