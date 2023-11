Lutto cittadino a Cerveteri per i funerali di Don Domenico • Terzo Binario News

Bandiere a mezz’asta e ai funerali, Comune presente con il Gonfalone nastrato a lutto

“La scomparsa di Don Domenico lascia un vuoto incolmabile in ognuno di noi. Per quasi vent’anni ha rappresentato un punto di riferimento per un’intera comunità, ricoprendo con immensa generosità e amore verso il prossimo il difficile ruolo di Parroco della Chiesa di Cerenova. Per questo motivo, in concomitanza dei funerali che saranno celebrati domani, venerdì 3 novembre alle ore 10:30, ho firmato l’ordinanza con cui viene indetto lutto cittadino. Questo vuole rappresentare un piccolo, ma sentito e tangibile segno di vicinanza istituzionale nei confronti di una persona come Monsignor Giannandrea, che tutti abbiamo sempre chiamato affettuosamente Don Mimmo, ha donato tanti anni della propria vita alla nostra città”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

Nell’ordinanza, è disposto il lutto cittadino dalle ore 10:00 alle ore 13:00 della giornata di domani, venerdì 3 novembre. Per l’intera giornata, le bandiere presenti sulle sedi istituzionali saranno posizionate a mezz’asta.

Negli stessi orari, la cittadinanza è invitata ad osservare un momento di raccoglimento. Alle esequie, il Comune di Cerveteri sarà presente con il Gonfalone nastrato a lutto.