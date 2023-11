Incidente mortale sulla via Portuense a Fiumicino • Terzo Binario News

Incidente mortale questa mattina sulla via Portuense, a Fiumicino. A perdere la vita, per circostanze ancora da chiarire, un uomo, a bordo di un veicolo a due ruote, non è chiaro se uno scooter o una moto, dopo uno scontro con una vettura.

Pesanti ripercussioni al traffico sull’arteria, chiusa per il tratto interessato in entrambe le direzioni, Fiumicino e Parco Leonardo, in considerazione della vicinanza del cimitero monumentale e delle tante visite nel giorno della Commemorazione dei defunti.

La circolazione alternativa si svolge su viale Lago di Traiano. Sul posto, per i rilievi e per gli aspetti viari, gli agenti della polizia locale di Fiumicino.