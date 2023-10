Lungolago Argenti a Bracciano, Italia Nostra apprezza le precisazioni di Crocicchi • Terzo Binario News

A seguito delle perplessità espresse da Italia Nostra sulla rigenerazione del Lungolago Argenti di Bracciano in un comunicato diramato il 27 settembre scorso, Italia Nostra ha ricevuto una nota di precisazione da parte del primo cittadino di Bracciano che chiarisce importanti aspetti dell’appalto che, volentieri, si riporta integralmente a rettifica.

“È necessario non fare confusione, se non si vogliono diffondere falsità – dichiara il sindaco Marco Crocicchi – tra la proposta di variante urbanistica adottata in Consiglio Comunale e il progetto esecutivo, ovvero ciò che è stato finanziato, appaltato e che verrà realizzato.

Il parere negativo della Soprintendenza non riguarda dunque le opere che verranno realizzate, che hanno invece ricevuto parere positivo.

Tali opere prevedono, nel rispetto del principio DNSH e in linea con il concetto di rigenerazione urbana, la ripavimentazione del Lungolago Argenti con utilizzo di materiale depolverizzato a basso impatto ambientale (in sostituzione dell’asfalto e dei marciapiedi esistenti), la semipedonalizzazione del Lungolago Argenti, la realizzazione di una corsia ciclabile, nuovo arredo urbano, l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti, la sostituzione dell’attuale illuminazione con impianti illuminanti a led, la messa a dimora di oltre 100 nuovi alberi e piante autoctone, la riqualificazione dei parcheggi pubblici esistenti in Via del Lago e in Via della Sposetta Nuova, la riqualificazione e la pavimentazione di 3 strade di penetrazione esistenti e previste nel Piano Regolatore approvato nel 2009.

Tutto ciò che è attualmente oggetto di parere negativo da parte della Soprintendenza (parere che sarà oggetto di approfondimento con gli Enti preposti), non è stato inserito nel progetto esecutivo e quindi non è stato oggetto di appalto e non sarà oggetto di lavori.”

Italia Nostra