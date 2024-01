Lunedì don Ciotti al Padovani di Montalto incontra gli studenti • Terzo Binario News

Il Comune di Montalto di Castro ospiterà lunedì 22 gennaio, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, presso il teatro comunale Lea Padovani, le rappresentanze degli studenti della “Rete di Scuole G.Falcone” in un incontro con don Luigi Ciotti.

L’evento, organizzato dall’Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia in collaborazione con Libera (associazione fondata da don luigi Ciotti), è volto a sensibilizzare i giovani sul tema della lotta alle mafie e a promuovere la partecipazione attiva alla costruzione di una società giusta, democratica e solidale.

L’incontro sarà inoltre un’occasione per preparare la partecipazione alla manifestazione nazionale del 21 marzo 2024 a Roma, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e in sostegno delle loro famiglie.