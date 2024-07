"L'ultimo respiro di Mara" di Marika Campeti al Rifugio degli Elfi di Cerveteri • Terzo Binario News

Evento patrocinato dal comune cerite Assessorato alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione

La telefonata preoccupata di suo padre costringe Veronica a lasciare Roma per tornare in Umbria, nel casale di famiglia immerso nei boschi che costeggiano il fiume Faena. Lì, sulla collina tra Fratta Todina e Montecastello di Vibio, una minacciosa cascina conserva un segreto che la ossessiona.

Chi abitava quella casa sedici anni prima? All’ombra dei rampicanti che infestano le mura di pietra, un uomo misterioso le tormenta i sogni, costringendola a ripercorrere i giorni antecedenti alla tragedia che le ha sconvolto la vita.

Veronica deve fare i conti con frammenti di ricordi che la perseguitano, e mentre cerca di mettere insieme i pezzi, le sembra di essere costantemente osservata: lungo i sentieri del bosco, nella cantina umida della cascina, persino nell’intimità della sua camera. Il ricordo della sua adolescenza, il legame con sua cugina Mara e il silenzio che alberga nella sua vecchia casa la investono come un fiume in piena, spazzando via le sue certezze e lasciando dietro di sé solo detriti e fango.

Una storia sul passato che ritorna inesorabile, di legami di sangue corrotti dalle ossessioni. Cupa, come il letto del fiume che rapisce l’ultimo respiro di vita.

Marika Campeti si è laureata in Arti e scienze dello Spettacolo. Dopo gli studi ha svolto i suoi primi lavori nella post-produzione televisiva e cinematografica come rilevatrice dialoghi e assistente al doppiaggio. Attualmente si occupa di comunicazione sanitaria. Insegna danza orientale dal 2005 e ha fondato il gruppo “Le danzatrici di Miral”.

La sua prima pubblicazione è nell’antologia di poesia erotica femminile “Ti bacio in bocca” (LietoColle, 2004), mentre è del 2018 il suo romanzo d’esordio “Il segreto di Vicolo delle Belle” (Apollo Edizioni). A seguire ha pubblicato poesie e racconti in “Le radici di Terracina” (Innuendo Editore, 2019), “Ninna nanna… ti racconto una favola” (Apollo Edizioni, 2019) “Vivere per amore” (Apollo Edizioni, 2020), “Inno al fuoco” (Bertoni Editore, 2022). Attualmente è redattrice per la rivista letteraria Writers Magazine Italia.

Il suo secondo romanzo “Lo scorpione dorato” (Augh Edizioni, 2020) si è classificato primo al Premio letterario “Città di Arcore” 2021, e al premio letterario “Maria Dicorato” 2022. Nel 2022 ha scritto il romanzo “Neroavorio” (Augh! Edizioni).

Per info 069943140

Modalità di partecipazione: L’EVENTO SI SVOLGERA’ ALL’ESTERNO, INGRESSO GRATUITO