Lucky e Pepe, due età e taglie diverse ma uguale bisogno di tanto amore • Terzo Binario News

SONO LUCKY, NON SONO UN CUCCIOLO, NE’ DI TAGLIA PICCOLA, NEMMENO UN CANE DA SALOTTO MA ANCH’ IO DESIDERO TANTO UNA CASA CALDA, MAGARI CON GIARDINO, QUALCUNO CHE MI AMI PER QUELLO CHE SONO E MI REGALI LIBERTA’ E TANTO AMORE.

Sono di taglia medio/grande con il bellissimo mantello color oro, nella foto del titolo. Sono nato nel 2013, non sono un cane per tutti, la persona che mi vorrà adottare dovrà conoscermi per stabilire un reciproco rapporto di fiducia.

Lo stesso che ho con gli amici volontari del rifugio. Con esperienza e pazienza potrò finalmente avere anch’io una casa e qualcuno da amare.

Gli anni passano veloci, ho tanta paura che nessuno mi aprirà il suo cuore, che il box del canile sia per sempre la mia casa.

Ecco il simpatico Pepe

PEPE simpaticissimo cucciolo è nato il 5.8.2022.E’ un bellissimo dolcissimo cagnolino di taglia media contenuta, pieno di allegria e gioia di vivere, vivacissimo come tutti i cuccioli. Cerchiamo per lui una famiglia amorevole, attenta alle necessità di un cucciolo in crescita.



I due cani sono ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA, ma sarebbe meglio andare a prenderli previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159