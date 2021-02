Luci votive a Civitavecchia, la scadenza prorogata al 31 maggio - Terzo Binario News

La Civitavecchia Servizi Pubblici srl informa i Signori utenti che, al fine di evitare affollamenti presso gli uffici del Cimitero monumentale di Via Aurelia Nord 2, deputati alla riscossione del canone delle luci votive per l’anno 2021, ha disposto il prolungamento della scadenza di pagamento al 31 maggio 2021.

Allo stesso modo, vista la particolare situazione che attraversa il Paese, la CSP invita i Signori utenti a favorire il pagamento di quanto dovuto utilizzando i metodi alternativi al pagamento alla Cassa.

Nello specifico, gli Utenti possono effettuare il pagamento anche attraverso:

· versamento sul Conto Corrente Postale n. 1039882020, intestato alla Civitavecchia Servizi Pubblici srl, indicando nella causale: “Luce Votiva anno 2021 ed il NOME DEL DEFUNTO”;

· bonifico bancario attraverso IBAN: IT63J0760103200001039882020, conto corrente n. 001039882020, intestato a Civitavecchia Servizi Pubblici srl, “Luce Votiva anno 2021, il NOME DEL DEFUNTO e l’anno del decesso”.

In questi casi, si invitano i Sig,ri Utenti ad inviare copia del pagamento:

· alla mail: servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it;

· al fax: 0766 581262

Al fine di limitare al minimo l’afflusso degli utenti negli uffici ed evitare così le lunghe attese agli sportelli, l‘Azienda gestirà l’ingresso attraverso numeri eliminacode, a partire dalle ore 09:00, dal Lunedì al Venerdì, in Via Aurelia Nord, 2 a Civitavecchia, fino ad esaurimento dei numeri. Per esigenze particolari è possibile anche prenotare un appuntamento con il personale di CSP contattando l’ufficio al numero 0766 390036 o 0766 23197 oppure inviando una richiesta di contatto all’indirizzo servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it

Gli Uffici dispongono inoltre di bollettini pre-compilati con i dati dell’azienda e di moduli informativi contenenti gli estremi per effettuare i bonifici bancari.

L’importo del canone Luci Votive anno 2021 è di 21,10 euro.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet aziendale www.civitavecchiaservizipubblici.it .