Luca Cionco degli “Hotel Supramonte” in concerto al Gassman di Civitavecchia • Terzo Binario News

Conosciuto come la “voce” degli Hotel Supramonte, band fondata nel 2013 e forte del riconoscimento ufficiale da parte della Fondazione De André, Luca Cionco si propone da tempo con un nuovo progetto acustico, accompagnato da chitarra e fisarmonica e da tutte le suggestioni dei grandi testi di Fabrizio De André, scevri da ogni genere di ridondanza sonora. Un nuovo rapporto tra interprete, canzone e pubblico che sta – data dopo data – riscuotendo sempre più successo e apprezzamenti.

Il tour in questa particolare configurazione, come d’altra parte fa anche la band al completo, predilige le sale teatrali, in grado di offrire un ambiente raccolto e maggiormente adatto a creare atmosfere intime e ancora più intense, come testimoniano le tutt’altro che rare espressioni di commozione degli spettatori, talvolta increduli di tanta “somiglianza” con l’amato Fabrizio. “Ma è il figlio di De André” si è più volte sentito dire con ammirazione di Luca Cionco, che ha anche partecipato alla trasmissione televisiva TALI E QUALI SHOW di Carlo Conti, vincendo la sua puntata e classificandosi al secondo posto assoluto dell’edizione 2022.

Ogni esibizione è un nuovo appuntamento con una scaletta ogni volta ragionata e adattata alla specifica situazione, con lo scopo di appagare gli appassionati fan faberiani, sia i più esigenti ed esperti che i giovanissimi, che vengono a scoprire la fondamentale impronta dell’artista genovese nella musica d’autore italiana.

LUCA CIONCO TRIO

Luca Cionco (voce e chitarra)

Massimo Furietti (chitarra acustica)

Alessandro Famiani (fisarmonica)

In concerto venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21

TEATRO NUOVO SALA GASSMAN

LARGO ITALO STEGHER 2, CIVITAVECCHIA