Luca Barbarossa domani sera "Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa" • Terzo Binario News

“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, presenta, domenica 31 luglio alle 21, Luca Barbarossa.

Barbarossa porta in scena il concerto autobiografico “Non perderti niente”, occasione per ripercorre la sua vita dedicata alla musica, un percorso fatto di incontri sorprendenti, avventure inaspettate, passioni e sogni realizzati.

Il concerto si sviluppa a partire dal libro omonimo, pubblicato dal cantautore romano nell’aprile 2021 per Mondadori. Il romanzo autobiografico è diventato per la prima volta un racconto suonato il 4 settembre 2021, alla Cavea dell’auditorium Parco Della Musica di Roma, per poi moltiplicarsi in un tour fino alla tappa di fine luglio al Castello di Santa Severa.

A maggio 2022 Luca Barbarossa ha inoltre pubblicato l’ultimo singolo dal titolo È così, suonato e cantato insieme agli Extraliscio.

Il Castello, di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Biglietto € 18 + € 2 di prevendita