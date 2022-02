Lotta allo spreco alimentare, primo Consiglio del Cibo di Roma Capitale - Terzo Binario News

“Finalmente oggi pomeriggio, 23 febbraio, si svolgerà il primo Consiglio del Cibo di Roma Capitale”.

Lo dice in una una nota il consigliere capitolino e vicepresidente della commissione Ambiente Daniele Diaco (M5S): “Dopo quasi un anno e mezzo dall’approvazione della delibera, di cui io ero il primo firmatario, sulla Food policy per Roma, sancita all’unanimità dall’Assemblea capitolina lo scorso 27 aprile. Con questa delibera come amministrazione Raggi abbiamo gettato le basi per una nuova politica del cibo nella Capitale. Una proposta che nasce dal basso, partecipata e condivisa e che guarda al futuro del sistema agroalimentare con una visione sistemica e inclusiva, voluta fortemente dal Consiglio del cibo cittadino, l’organo promotore della food policy del quale fanno parte oltre 50 associazioni del territorio romano.

“Inizia dunque oggi il percorso virtuoso per attivare una strategia efficace per la distribuzione e redistribuzione del cibo, per prevenire e contrastare lo spreco alimentare, per valorizzare l’alimentazione green e biologica, l’agroecologia e il lavoro dei produttori locali, per fermare il consumo di suolo agricolo, per monitorare la filiera agroalimentare, prediligendo quella corta e certificata, e le mense scolastiche. Insomma, grazie all’impegno della passata amministrazione abbiamo segnato un passo in avanti fondamentale verso una Food policy orientata alla sostenibilità ambientale di cui Roma ha urgente bisogno. Questa avventura inizia oggi con la prima riunione del Consiglio del Cibo: teniamo la barra dritta verso una visione ecologica del cibo che sappia mettere a sistema produttori, mercati rionali, Gruppi di Acquisto Solidale e consumatori al fine di garantire a tutti l’acceso a un cibo giusto, sano, di qualità e a chilometro zero”.