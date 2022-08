Lorenzo Pellegrini ricorda Marco Vannini e Lino Apicella a Santa Marinella con l'album "Primo" • Terzo Binario News

“Anche quest’anno a Santa Marinella, lascia il segno Lorenzo Pellegrini, giovane cantante già noto per la pubblicazione del suo album “Primo” nel 2021.

Il 2 settembre, infatti, si esibirà alle 21:30 al Gigi Bar, in un evento in cui il linguaggio musicale acquisirà un messaggio profondo di speranza, giustizia e vicinanza, per mantenere vive le storie di Marco Vannini e Lino Apicella, giovani anime il cui ricordo dovrà sempre essere alimentato.

L’evento sarà presentato dalla dottoressa Stefania Pace, costellato da interventi degli ospiti della serata: lo scrittore Massimiliano Passerani, Paola Liberatori speaker di Idearadio ed il cantante tenore Cristian Panico.

Di importante rilevanza, è la partecipazione diretta di Marina Vannini e Nunzia Boccaciaro, madri dei due giovani ragazzi, le cui voci devono essere amplificate per permettere di mantenere viva la fiamma della giustizia, in perfetta sintonia con lo spirito della serata.

“Si fa Rumore per non dimenticare” afferma il quindicenne Lorenzo Pellegrini, la cui voce tocca i cuori di tutti, unendo chiunque sotto un unico simbolo: quello della speranza.

All’insegna di questi ideali, si ricerca il sorriso scritto e nascosto su note musicali, restituendo per una serata uno sguardo di luce a chi ne è stato privato”.

Chiara Pinzi