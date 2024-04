Lorenzo Funari del Città di Cerveteri in prova con la Cremonese • Terzo Binario News

L’augurio del Presidente Andrea Lupi: “Esperienza importante sia da un punto di vista tattico che umano. In bocca al lupo Lorenzo!”

Prosegue l’anno d’oro di Lorenzo Funari. Non si sono ancora conclusi i festeggiamenti in “casa Cerveteri” per il passaggio dell’Under 19 in Élite, che per una delle sue punte di diamante, è giunto il momento di un’altra sfida importante per se stesso e per la propria carriera sportiva.

Il giovane centravanti infatti, già protagonista anche in prima squadra dove è finito sul tabellino dei marcatori in due occasioni, dopo il provino dei giorni scorsi con il Cosenza, questa volta si trova nel nord Italia. In casa della Cremonese in questa occasione, che appunto ha “messo gli occhi” addosso al robusto attaccante verdazzurro.

Una soddisfazione senza dubbio personale, ma anche per chi lo sta vedendo allenarsi e crescere giorno dopo giorno davanti ai propri occhi.

Proprio per questo, abbiamo raggiunto il Presidente del Città di Cerveteri Andrea Lupi, che ha dichiarato: “Lorenzo è uno dei frutti più belli del nostro vivaio. Il fatto che squadre professionistiche come il Cosenza prima e la Cremonese oggi abbiano voluto testarlo significa che a Cerveteri stiamo facendo un ottimo lavoro sui giovani. Non sono un caso infatti gli ottimi risultati che stanno portando a casa le varie selezioni giovanili, culminate appunto con la vittoria del campionato da parte dell’Under 19. Investire sui giovani è una scelta ben precisa, che sono certo in futuro potrà portare grandi soddisfazioni a tutta la città. A Lorenzo, a nome mio e di tutto il Città di Cerveteri faccio il mio più sincero e affettuoso in bocca al lupo per questa esperienza, che sono certo, in qualunque modo essa vada, accrescerà ancor di più il suo grande bagaglio tecnico e umano”.