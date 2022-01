Battilocchio pronto a votare il nuovo Capo dello Stato: “un onore immenso, uno dei giorni più importanti per me” - Terzo Binario News

Si avvicina sempre di più il momento in cui il Parlamento italiano si riunirà in seduta comune per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Pronto, in diretta dal Transatlantico, c’è Alessandro Battilocchio, parlamentare di Forza Italia eletto nella circoscrizione di Civitavecchia.

“Dal Transatlantico, pronto a vivere uno dei giorni più importanti della mia esperienza politica ed istituzionale. Un onore immenso. Vi tengo aggiornati. Avanti!”

Proprio in queste ore la nostra redazione aveva raggiungo Battilocchio per una sua dichiarazione sulle elezioni. Colloquio intercorso prima della scelta di Silvio Berlusconi di ritirare la propria candidatura a Capo dello Stato.

Battilocchio aveva dichiarato: “Per noi di Forza Italia, Silvio Berlusconi è il candidato ideale per il quirinale. Se poi, come sembra, lui preferisce compiere un passo indietro allora vedremo quale sarà nome capace di mettere d’accordo deputati e senatori azzurri”.