Loddo: "Bene la Rossi e Martello eletti vice presidenti delle commissioni Sociale e Bilancio" - Terzo Binario News

“Ida Rossi e Gennaro Martello sono stati come eletti vice presidenti delle commissioni servizi sociali (Rossi) e bilancio (Martello).

Ad entrambi vanno i miei auguri di buon lavoro.

Un riconoscimento unanime per l’impegno di Ida Rossi nel sociale, sempre a fianco di chi ha bisogno e degli ultimi. Un impegno autentico mai sbandierato o usato per altri fini.

Nel corso della commissione servizi sociali l’opposizione unanime ha chiesto conto alla maggioranza dello sfratto dall’attuale sede della protezione civile “La Fenice”, storica associazione di volontariato che da anni è al servizio dei cittadini.

Sfratto dato con poco preavviso e che coincidendo con l’inizio della stagione estiva ha creato diversi disagi ai volontari e di conseguenza ai servizi prestati.

Inoltre gli spazi concessi al posto della vecchia sede non sono, a nostro avviso, idonei per il personale, e per la grande quantità di materiali e mezzi a disposizione della Fenice.

In sintesi: poteva essere gestita meglio.

Soprattutto nei modi e per il rispetto dovuto a coloro che dedicano il proprio tempo alla collettività a titolo gratuito.

Con l’occasione ringrazio tutte le associazioni di volontariato e tutti i volontari che quotidianamente si dedicano alla cura nostra città”.

Consigliere “Si Può Fare”

Loddo Giuseppe