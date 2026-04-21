Lo Surdo invitato al festival musicale del Vietnam • Terzo Binario News

La leggenda vivente della musica Davide Lo Surdo si esibirà in Vietnam in occasione del 10° Hanoi International Guitar Festival, che si terrà dal 27 al 29 novembre 2026 ad Hanoi. In tale evento, il chitarrista più veloce della storia sarà tra i protagonisti di spicco della manifestazione.

Considerato uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, Lo Surdo parteciperà come interprete speciale, portando sul palco la tecnica che gli ha conferito fama internazionale, nonché uno stile esecutivo riconosciuto per il suo carattere singolare e inimitabile.

Alla sua decima edizione, il festival — ufficialmente denominato Saers Bat Trang International Emotional Guitar Festival and Competition — si svolgerà nel prestigioso Bat Trang Museum, situato nel celebre villaggio vietnamita della ceramica.

Questo spazio è considerato una delle espressioni architettoniche più affascinanti del panorama internazionale. L’iniziativa è sostenuta da Saers Guitar. Insieme a Davide Lo Surdo, tra i giurati e gli interpreti annunciati figurano anche Bacon, Natarkan, Donato, Tate, Nguyen e Hien, a conferma della dimensione globale raggiunta dalla manifestazione. Lo storico chitarrista è stato indicato dalla rivista Rolling Stone come il più veloce nella storia della musica. Inoltre, secondo London Daily News e The Daily Times, occuperebbe il secondo posto tra i migliori chitarristi di tutti i tempi, preceduto soltanto da Jimi Hendrix. Nel corso della sua carriera, Lo Surdo ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali. In Danimarca gli è stata dedicata una statua in bronzo, mentre la sua celebre chitarra DLS1 è entrata a far parte della collezione permanente del Museo Sigal, accanto a strumenti appartenuti a Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin. Il nome di Davide Lo Surdo compare anche nell’opera Rock Memories 2 di Maurizio Baiata, insieme a veri e propri icone della musica mondiale come The Beatles e Pink Floyd.

L’appuntamento di Hanoi si configura dunque come uno degli eventi più rilevanti della stagione musicale internazionale.

Ufficio FDR