Lite furibonda nel cantiere: operaio accoltella tre colleghi poi scappa • Terzo Binario News

Una lite furibonda divampata in un cantiere edile e che ha coinvolto quattro operai egiziani.

Uno di questi, un 32enne, a un certo punto con due coltelli ha ferito alle braccia, in maniera lieve, tre persone: inizialmente, aveva iniziato a discutere con un connazionale e in difesa di quest’ultimo sono giunti altri due colleghi. Il tutto è avvenuto alle 7 di martedì 30 maggio in via Villa di Faonte.

Il 32enne, poi, è scappato. Sul posto gli agenti del distretto Fidene-Serpentara. I poliziotti, nel pomeriggio, hanno rintracciato il giovane – identificato e denunciato per lesioni – su viale Palmiro Togliatti.

I feriti, soccorsi in ospedale, sono stati refertati con prognosi che vanno dai 10 ai 30 giorni.

