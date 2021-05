Lite familiare: mamma precipita dal balcone - Terzo Binario News

Una lite familiare, a quanto pare, tra la mamma e la figlia minorenne. La donna, per cause in corso di accertamento, è precipitata dal balcone, posto al primo piano: sul posto il personale del 118, che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio. Non risulterebbe in pericolo di vita.

Il tutto è avvenuto poco prima delle 12 di mercoledì 19 maggio in via Aristide Leonori. Sul posto la Polizia. Agli investigatori il compito di chiarire i contorni della vicenda.