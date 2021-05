Ferisce la compagna con una punta di trapano: manette per un 47enne a Tor Vergata - Terzo Binario News

Erano le 7 del mattino quando una coppia di coniugi si è vista arrivare a casa la vicina mentre scappava dalle violenze del suo convivente, gridando “aiuto chiamate i carabinieri!” rifugiandosi dietro al loro cancello.

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, su segnalazione della Centrale Operativa di Frascati, in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione della donna.

Sul posto, i militari hanno bloccato e disarmato il 47enne violento, trovato con una punta da trapano, lunga circa 60 cm ancora in pugno, che poco prima, durante la lite, aveva usato per colpire la convivente, 35enne, provocandole una vistosa ferita lacero contusa nella parta superiore dell’orecchio sinistro.

La donna, inoltre, trasportata presso il pronto soccorso del “Policlinico Casilino”, è stata riscontrata affetta dalla frattura scomposta delle ossa nasali, contusioni multiple alle braccia e alla gamba sinistra e un trauma facciale. Ai Carabinieri, in sede di denuncia, la vittima ha raccontato che già più volte, in passato, era stata fatta bersaglio di violenze e vessazioni durante litigi scaturiti per futili motivi, e che da tempo stava vivendo un forte disagio.

Il 47enne è stato arrestato e portato in caserma, in attesa del trasferimento in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.