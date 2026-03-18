L’Istituto Galice di Civitavecchia protagonista a Didacta Italia 2026: studenti in cattedra a Firenze • Terzo Binario News

L’innovazione dell’Istituto Galice ha brillato nel cuore di Didacta Italia 2026, il più importante appuntamento dedicato al mondo della formazione. Una delegazione di studenti delle classi seconde della scuola secondaria è stata invitata a rappresentare l’istituto in una cornice d’eccezione, trasformando un’esperienza formativa in un traguardo di risonanza nazionale.

Il Workshop: Canva e gli ambienti immersivi

Nella suggestiva sala ottagonale, davanti a un pubblico numeroso di esperti e docenti, gli alunni Edoardo Iacomelli, Alessandro Morolli, Gioele Fiorillo, Jacopo Di Girolamo, Eugenio Chiantera, Ginevra Fratturato, Beatrice Di Marco, Beatrice Monti, Asia Bonimelli e Matteo Serena hanno vestito i panni di relatori.

Accompagnati dalle professoresse Manuela De Angelis e Flora Musolino, i ragazzi hanno tenuto un workshop tecnico sull’utilizzo della piattaforma Canva per la progettazione di materiali didattici destinati ai quattro ambienti immersivi dell’Istituto. Dopo l’introduzione della Dirigente Scolastica, professoressa Francesca De Luca, gli studenti hanno illustrato con competenza il percorso che ha permesso loro di integrare creatività digitale e apprendimento.

Le parole della Dirigente Scolastica Francesca De Luca

A margine dell’evento, la Dirigente ha espresso grande soddisfazione per il valore pedagogico dell’iniziativa: “Didacta rappresenta una vetrina fondamentale che accende i riflettori sull’innovazione della scuola italiana, dimostrando come gli espositori e i protagonisti del settore partano proprio dalle reali esigenze degli istituti. Per noi è stato un onore immenso: non a tutte le scuole è concesso di far gestire workshop direttamente agli studenti. Questo è stato possibile grazie alla sensibilità di Valentino Magliaro, responsabile Canva per l’Italia, che ha permesso ai ragazzi di sentirsi veri protagonisti del loro percorso.”

La Dirigente ha poi sottolineato l’impatto sociale dell’esperienza: “I ragazzi provenivano da sezioni diverse e questa condivisione li ha uniti profondamente come gruppo. Vedere come, in contesti non ordinari e attraverso strumenti digitali avanzati, emergano i talenti e le inclinazioni di ognuno è la prova che la personalizzazione della didattica è la chiave per il successo formativo. I nostri alunni hanno sperimentato l’ottimizzazione di strumenti che rendono l’apprendimento un’esperienza su misura.”

Alla scoperta del futuro

Terminata la sessione di lavoro, l’entusiasmo ha lasciato spazio alla curiosità. La delegazione ha esplorato i padiglioni della fiera, immergendosi nelle novità della realtà virtuale, della robotica e del podcasting, confermando come l’Istituto Galice, già Canva District School, sia proiettato verso i nuovi traguardi della scuola 4.0.

Un ringraziamento speciale va a Valentino Magliaro per aver reso possibile questa esperienza meravigliosa, che resterà impressa nel bagaglio umano e formativo di questi giovani studenti.