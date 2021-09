Lista unica per le elezioni di Canale Monterano - Terzo Binario News

“La Sottocommissione elettorale Circondariale di Bracciano ha stabilito che per le Elezioni Amministrative di Canale Monterano è stata “depositata agli atti una sola lista valida di candidati” e ha trasmesso al Prefetto di Roma la sola candidatura della Lista “Progetto Locale” con candidato alla carica di Sindaco il Dott. Alessandro Bettarelli, Sindaco uscente.

Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2021, n. 58, recante: ‘Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021’, recita: “ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.”

I componenti del gruppo Progetto Locale si rammaricano dell’esito imprevedibile della fase di presentazione delle liste, che ha portato ad una situazione mai vissuta prima nella storia canalese. Progetto Locale rimarca però la determinazione di un gruppo di persone che coscientemente e con grande responsabilità ha deciso di impegnarsi nell’amministrare il proprio Comune.

“Canale Monterano e Montevirginio – afferma il Sindaco di Canale Alessandro Bettarelli, ricandidato al secondo mandato – non devono pagare per la scarsa serietà di alcuni personaggi locali, che fino all’ultimo giorno utile parlavano strumentalmente di terza lista e poi non sono riusciti a presentare nemmeno la propria. Progetto Locale rimane convinto della necessità di dare continuità amministrativa al nostro Comune, che negli ultimi cinque anni ha fatto passi da gigante perché ben governato da persone serie, oneste e preparate. La legge impone ora che alle urne vada almeno il 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune per non incorrere nell’annullamento delle elezioni e il conseguente commissariamento prefettizio del Comune.”

“Il Commissariamento sarebbe una sciagura per Canale e Montevirginio – continua il Sindaco Bettarelli – ma non chiederemo ai cittadini di andare a votare il 3 e 4 Ottobre per evitarlo. Chiederemo ai cittadini di recarsi alle urne per sostenere un gruppo che per cinque anni ha amministrato bene il paese, rinnovandosi e presentandosi a testa alta alla competizione elettorale. Non commentiamo i fatti che hanno portato a un episodio che macchia la storia canalese, ma di sicuro le responsabilità non possono essere attribuite ad un gruppo di persone che, a viso aperto, ha fatto un cammino nel nome della coerenza e delle capacità. I cittadini sanno bene quello che è successo tra chi doveva rappresentare l’alternativa alla nostra lista e chi oggi invita al non-voto dovrebbe avere la dignità di chiedere loro scusa per le tante fandonie dette. Passare dall’arroganza al vittimismo non fa che denotare una volta di più l’infantile limitatezza di chi dovrebbe solo ammettere le proprie colpe.”

“Il gruppo di Progetto Locale – conclude Bettarelli – sta già predisponendo meccanismi di garanzia che daranno ai cittadini la possibilità di seguire e farsi un’idea precisa del processo amministrativo: Consigli Comunali all’aperto, dirette streaming delle sedute, allargamento delle Commissioni Consiliari ai cittadini che vorranno partecipare, riunioni di Maggioranza aperte al pubblico, dialogo continuo con cittadini e gruppi saranno strumenti di democrazia partecipata da mettere subito in campo per fronteggiare una situazione mai verificatasi prima a Canale. Di contro, la possibilità di lavorare con un gruppo coeso, ampio e allargato ai cittadini su obiettivi comuni e condivisi potrà essere una grande opportunità per migliorare ulteriormente le capacità amministrative che negli ultimi cinque anni ci sono state riconosciute fuori e dentro il paese.”

L’Amministrazione Comunale