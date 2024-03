Libri, Spazioliberoblog presenta alla Fondazione Cariciv "NER TEMPO" di Andrea Barbaranelli • Terzo Binario News

A distanza di anni e dopo una vita passata in vari paesi esteri, Andrea Barbaranelli, è tornato al dialetto della sua infanzia per raccontare in versi, in una serie coerente di liriche, la sua città e le sue esperienze. Lo scrittore è nato nel 1938 a Civitavecchia, dove ha vissuto gli anni della sua formazione personale ed intellettuale in un ambiente familiare caratterizzato da un forte impegno civile e politico, che ha avuto un costo alto per tutta la sua famiglia.



Questo libro – “NER TEMPO” – rappresenta il culmine di una parabola letteraria iniziata con la pubblicazione in Uruguay, a Montevideo, dei suoi primi libri di poesia in spagnolo, “Apertura de reina”, nel 1983, e “Las noches paralelas”, nel 1985.

Tale parabola, proseguita prima a Zurigo, poi a Buenos Aires, quindi a Roma, culmina con la pubblicazione de “Il pianto del Minotauro (2011) e de “Il disordine” (2016).

La presentazione, promossa da Spazioliberoblog con la Fondazione Cariciv, si tiene lunedi 18 marzo alle ore 17.30 nella sala convegni della Fondazione in via Risorgimento.

Carlo Falzetti curerà l’introduzione del libro e il confronto con l’autore. Le letture sono affidate a Ettore Falzetti e Rachele Giannini.

Al termine dell’incontro, il consueto momento del firma copie, che saranno portate nella sala dalla libreria “Dettagli” di Civitavecchia.